Американские миниатюрные лошади считаются самыми мелкими на земле.

В харьковском экопарке родился миниатюрный американский жеребенок.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Жеребенку всего неделя, но он уже ловко прыгает по вольеру. Хотя пытается далеко не отходить от своей мамы.

Малыш хорошо растет и имеет хороший аппетит: весит уже 8 килограммов, а высотой - около 30 сантиметров. Он сразу стал местным любимцем.

Справка УНИАН. Американские миниатюрные лошади считаются самыми мелкими на земле. Эта порода имеет особую популярность в различных шоу. Их используют в качестве поводырей для слабовидящих людей и как домашних питомцев.

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Автор: Людмила Жерновская