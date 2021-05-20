Малыш уже стал местным любимцем / фото Фельдман Экопарк / Facebook
В харьковском экопарке родился миниатюрный американский жеребенок.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Жеребенку всего неделя, но он уже ловко прыгает по вольеру. Хотя пытается далеко не отходить от своей мамы.
Малыш хорошо растет и имеет хороший аппетит: весит уже 8 килограммов, а высотой - около 30 сантиметров. Он сразу стал местным любимцем.
В харьковском эко-парке родился миниатюрный конь
Справка УНИАН. Американские миниатюрные лошади считаются самыми мелкими на земле. Эта порода имеет особую популярность в различных шоу. Их используют в качестве поводырей для слабовидящих людей и как домашних питомцев.
фото Фельдман Экопарк / Facebook
фото Фельдман Экопарк / Facebook
Вас также могут заинтересовать новости
- В Ривненской области заметили бабочку размером с ладонь (фото)
- Тигрята, обезьянки, лемуры: журналисты показали беби-бум в Бердянском зоопарке (видео)
- В киевском зоопарке родился бизон (видео)
- Звезда зоопарка Берлина медвежонок Герта оказалась плодом инцеста: виновата Россия
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram