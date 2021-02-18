Юрий Болоховец исполнял обязанности главы Гослесагентства с января текущего года.

Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрия Болоховца, который исполняет обязанности главы ведомства с января текущего года.

Соответствующее распоряжение Кабмина №115-р от 17 февраля опубликовано на правительственном портале.

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Согласно документу, новый глава Гослесагентства назначен с 18 февраля путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина с испытательным сроком три месяца.

Как указано в официальной биографии на сайте Гослесагентства, Болоховец в июле 2020 года возглавлял Черниговское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, в 2012-2020 годах работал директором Нежинского лесхоза, в 2007-2012 годах возглавлял Прилуцкий лесхоз.

Что этому предшествовало

18 января 2021 года Кабинет министров уволил Василия Кузевича с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей главы этого ведомства на Юрия Болоховца.

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Автор: Анна Нагорная