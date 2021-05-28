Зверьков привезли в британский зверинец в Честере из США.

В Европе появился редкий вид лемуров – Сифака Кокереля, которых в шутку еще называют танцующими лемурами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в британский зверинец в Честере из США привезли пару таких зверьков – Беатрис и Эллиота.

Защитники природы очень хотят, чтобы они быстро прижились на новом месте, и в ближайшем будущем дали потомство.

Есть информация, что очень скоро этот вид лемуров появится и в Германии.

Читайте такжеГигантские выдры впервые за 30 лет дали потомство в Аргентине (видео)В мире действует программа сохранения этого вида животных от полного исчезновения. По последним данным, сейчас их количество сократилось на 80%.

Сифака Кокереля: что известно о редком виде лемуров

Ранее этот вид лемуров считался подвидом хохлатого индри, в настоящее время выделен в отдельный вид.

Назван в честь французского натуралиста Шарля Кокереля. А вот слово «сифака» происходит от звуков, издаваемых этими животными в малагасийской интерпретации «сиф-аук».

В дикой природе они живут только в сухих листопадных лесах на северо-западе Мадагаскара, включая прибрежную часть острова.

Во время влажного сезона питаются в основном молодыми листьями, цветами, фруктами, корой деревьев, а во время сухого сезона – зрелыми листьями и почками.

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Автор: Катерина Шварц