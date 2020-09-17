В дикую природу выпустили 15 травмированных ранее птиц
В Харьковской области в дикую природу выпустили 15 спасенных птиц.
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Отмечается, что среди них – ушастые совы, хищные канюки и пустельги. Все они успешно прошли реабилитацию в местном зоопарке.
"Туда в течение этой весны пернатых приносили горожане. Одни птицы были травмированы и истощены. Другие попали в зверинец, потому что остались без родителей", - говорится в сюжете.
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