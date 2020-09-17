Все они успешно прошли реабилитацию в местном зоопарке.

В Харьковской области в дикую природу выпустили 15 спасенных птиц.

Читайте такжеВ США начался необъяснимый мор птиц (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что среди них – ушастые совы, хищные канюки и пустельги. Все они успешно прошли реабилитацию в местном зоопарке.

"Туда в течение этой весны пернатых приносили горожане. Одни птицы были травмированы и истощены. Другие попали в зверинец, потому что остались без родителей", - говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц