По оценкам властей, такая башня может снизить содержание вредных примесей вдвое в радиусе 1 км. На ее разработку и строительство было потрачено $2 млн.

Власти Дели открыли первое в стране сооружение для борьбы со смогом - так называемую антисмоговую башню.

Как сообщает The Times, сооружение высотой 25 м установлено в финансово-деловом центре города — районе Коннот-Плейс. Башня оснащена 40 мощными вентиляторами и 5 тыс. фильтров, которые прогоняют через себя 1 тыс. кубометров воздуха в секунду, очищая его от вредных примесей. По оценкам властей, такая башня может снизить содержание вредных примесей вдвое в радиусе 1 км. На ее разработку и строительство было потрачено $2 млн.

Между тем экологи и эксперты высказывают серьезные сомнения в том, что подобные конструкции способны хоть как-то изменить ситуацию со смогом в Дели, который, как и некоторые другие крупные индийские города, стабильно входит в топ-15 городов мира с опасным для здоровья и жизни уровнем загрязнения воздуха. Притом что индекс качества воздуха в норме составляет 50 единиц, в Дели он часто поднимается до отметки 1200. В 2019 году, по оценкам ученых, в Индии из-за последствий загрязнения воздуха умерли 1,67 млн человек, в том числе 17,5 тыс.— в Дели.

Читайте такжеГазовая камера: в Дели объявили чрезвычайное положение из-за опасного смога (фото)Поэтому, отмечают эксперты, ставить такую антисмоговую башню в Дели — это все равно что "включать один кондиционер на всю пустыню" и ждать изменений. Правительственные эксперты подсчитали, что понадобятся 213 подобных башен, но пока, учитывая стоимость проекта, призвали ограничиться одной для проверки эффективности. Неправительственные эксперты считают, что Дели, принимая во внимание площадь города и степень загрязнения, необходимы 2,5 млн таких башен, чтобы воздух очистился, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая