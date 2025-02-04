В еврокомиссии призвали к более радикальным мерам, чтобы решить эту проблему.

Европейская комиссия опубликовала новый отчет, в котором говорится о том, что большинство поверхностных водных объектов Европы загрязнены химикатами. Такие данные свидетельствуют о том, что нужно принимать срочные решения, чтобы ситуация не стала еще хуже, пишет The Independent.

По оценке комиссии, только 39,5% поверхностных вод, среди которых озера, реки и прибрежные районы, достигли "хорошего" экологического статуса в 2021 году.

В то же время только 26,8% этих водоемов соответствуют стандартам, что значительно меньше по сравнению с 33,5% в 2015 году. Такое ухудшение отслеживается тогда, когда страны ЕС борются с нехваткой воды и засухами из-за изменения климата.

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В отчете также говорится о частичных улучшениях, к примеру, в водных растениях, которые живут в озерах. В то же время ситуация с подземными водами в Европе лучше, ведь 86% из них имеют хороший химический статус, несмотря на то, что нитраты от сельского хозяйства загрязняют подземные воды в большинстве стран ЕС.

"Ситуация с водой в ЕС находится в плохом состоянии. Мы так долго воспринимали воду как должное. И я думаю, что пришло время изменить это мышление", - отметила комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Джессика Розуолл в интервью Reuters.

В свою очередь в комиссии заявили, что для борьбы с загрязнением нитратами нужны более радикальные меры, однако там признали, что их "может быть политически сложно принять".

"Поскольку ожидается, что большинство стран не достигнут цели ЕС по достижению "хорошего" состояния всех поверхностных вод до 2027 года, бездействие может привести к судебным искам. Нидерланды уже столкнулись с судебным решением о необходимости резко сократить загрязнение азотом, которое наносит вред качеству воды", - напомнили в The Independent.

В издании добавили, что Европейский Союз может выделить больше средств из своего следующего бюджета, которые будут направлены на очистку водоснабжения, однако такие требования будут конкурировать с планами правительств увеличить расходы ЕС на оборону и промышленность.

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