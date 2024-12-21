Будущее прибрежных птиц выглядит мрачно, поскольку с уменьшением численности они становятся более уязвимыми для хищников и экологических стрессов.

На Аляске около четырех миллионов кайр исчезли из колоний по всему штату. Согласно новому исследованию, это самая масштабная гибель отдельного вида в современной истории, вызванная "Каплей" - массой теплой воды в северной части Тихого океана, которая оказала длительное и разрушительное воздействие на морские и прибрежные виды.

Тонкоклювые кайры - заметный вид, живущий в огромных колониях, где птицы собираются плечом к плечу вдоль прибрежных скал. Они шумные и представляют собой зрелище, когда они в расцвете сил, что сделало резкий спад численности птиц в период с 2014 по 2016 год очень заметным, пишет IFLScience.

"Сначала мы думали, что птицы не прилетели размножаться, но они вернутся в следующем году. Биологической группе заповедника пришлось скорректировать наши протоколы, исходя из низкой посещаемости и неудачного размножения. Практически ни одна из птиц не отложила яйца", - заявила Бри Драммонд, биолог по морским птицам из Национального морского заповедника дикой природы Аляски и соавтор исследования, опубликованного в журнале Science.

Видео дня

В 2014 году в океане образовалась область необычно теплой воды (также известная как "Капля"), распространяющая свое смертоносное тепло от восточной части Берингова моря до залива Аляска.

Она существовала в течение двух лет, подавляя экосистемы, убивая морские виды и нарушая пищевые цепи. Последствия явления были далеко идущими и распространились даже на кайр, поскольку эти специалисты по глубоководному нырянию больше не могли найти достаточно пищи, чтобы выжить.

Отмечается, что трупы начали выбрасывать на пляжи по всему заливу Аляска, и к концу 2016 года было зарегистрировано более 62 000 особей. Подсчеты продолжались, и команды расширяли поиски из года в год, при этом понимая, что мертвые птицы на пляжах - это только верхушка айсберга - большинство из тех, кто умирает в море, не возвращаются на сушу.

Та же история разворачивалась в местах, разделенных тысячами километров, и повсеместное сокращение численности птиц стало очевидным в каждом месте, где проводился мониторинг. Отсутствие еды имело двойной эффект, убивая истощенных птиц и оставляя тех, кто выжил, слишком истощенными, чтобы размножаться. Хизер Реннер, соавтор исследования и куратор биологии Национального морского заповедника дикой природы Аляски отметила:

"Мы сразу поняли, что это была большая, беспрецедентная гибель. Мы просто не знали, насколько она велика".

Спустя семь лет после влияния "Капли" в 2014-2016 годах ни одна из наблюдаемых колоний не показывала признаков восстановления. После многих лет подсчетов популяции исследователи опубликовали свои выводы о смертности. По их оценкам, около четырех миллионов кайр умерли от голода, что составляет 50 процентов популяции на Аляске.

"Чтобы представить это в перспективе, гибель тонкоклювых кайр была примерно в пятнадцать раз больше, чем количество морских птиц, погибших во время разлива нефти Exxon Valdez, экологической катастрофы эпических масштабов", - добавила Реннер.

Отмечается, что будущее этих прибрежных птиц выглядит мрачно, поскольку с уменьшением численности они становятся более уязвимыми для хищников и экологических стрессов.

Новости об исчезающих видах

Гигантский вид жаб, который существовал еще в эпоху динозавров, теперь теряет позиции в родном Чили, поскольку изменение климата и вмешательство человека разрушают его среду обитания.

Отмечается, что шлемоголовая водяная жаба, является одной из крупнейших жаб в мире, она достигает длины более 30 см и весит до 1 кг. Миллионы лет эта амфибия генетически менялась, но теперь ее будущее под угрозой.

Вас также могут заинтересовать новости: