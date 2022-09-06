Коралловые рифы погибают из-за сильных штормов.

Ученые придумали, как спасти вымирающие карибские экосистемы. Коралл Элкхорн когда-то доминировал в Карибском бассейне, но теперь они на грани уничтожения.

Об этом сообщает CNN

Кораллы Элкхорн теперь редко можно увидеть в дикой природе. Этот вид - очень важный, потому что обеспечивает основу для процветания рифов. Все попытки вырастить их в аквариуме зачастую были неудачными. Ученые были в восторге, когда увидели, что их репродуктивный эксперимент удался.

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"Когда это, наконец, произошло, первое чувство - просто облегчение. Это важный шаг к предотвращению исчезновения кораллов-лосей в штате Флорида", - отметила старший научный сотрудник Кери О’Нил.

По оценкам О’Нила, в рифовом тракте Флорида-Кис осталось всего около 300 Элкхорнов, но эксперимент по нересту произвел тысячи маленьких кораллов. Она ожидает, что до 100 из них смогут дожить до зрелого возраста.

Этот коралл растет на вершинах рифов, на глубине менее 20 футов. В разгар сезона ураганов рифы защищают береговую линию Флориды от штормов, которые становятся все мощнее.

"Когда эти рифы умирают, они начинают разрушаться, и мы теряем эту защиту побережья, а также всю среду обитания, которую эти рифы обеспечивают для рыб и других видов. Теперь их осталось так мало, осталось всего несколько разрозненных колоний. Но мы действительно сосредоточены на восстановлении популяции кораллов-лосей для защиты побережья", - отметила О’Нил.

Как ранее сообщал УНИАН, потепление морской воды, особенно в феврале этого год, ученые считают причиной масштабной гибели кораллов самого большого на планете рифа.

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