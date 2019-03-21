Кличко приказал убрать стихийные свалки мусора, образовавшиеся в Киеве после зимы

По словам мэра Киева, город будет жестко контролировать состояние благоустройства и принимать меры к тем, кто не поддерживает чистоту и порядок.

В результате проверки работ по благоустройству и уборке столицы после зимы мэр Киева Виталий Кличко поручил главам районов и коммунальным службам города ликвидировать стихийные свалки мусора, образовавшиеся после зимы.

“Все руководители районов получили задание составить перечень таких свалок, выяснить балансодержателей или арендаторов захламленных территорий и установить сжатые сроки для уборки, - отметил Кличко. - Коммунальные службы помогут убрать мусор, но бизнес, учреждения, которым принадлежат эти территории, должны быть ответственными и понимать, что город не позволит создавать свалки”, - сказал мэр.

Он также отметил, что для эффективного контроля за соблюдением порядка необходима видеофиксация, поддержка бизнеса, работающего рядом с захламленными территориями, неравнодушие местной общины.

“Все стихийные свалки или накопления мусора, всю грязь после зимы надо срочно убрать. И главы районов несут личную ответственность за санитарное состояние территорий в своих районах и не должны допускать захламленности. Улицы города, парки и скверы - везде должно быть чисто!”, - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что все обслуживающие организации - управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, коммерческие Жэки - должны упорядочить придомовые территории.

"Киевавтодор" и "Киевпастранс" – обязаны обеспечить уборку территорий и объектов транспортной инфраструктуры: остановок общественного транспорта, проезжей части, переходов, находящихся у них на балансе.

“Задача коммунальных служб, а также всех балансодержателей, независимо от того коммерческая это структура или коммунальная, - обеспечить чистоту и порядок на территории, за которую они ответственны”, - отметил мэр Киева.

Также Кличко напомнил, что в столице работают около сотни инспекторов по благоустройству. Их работа – контроль за соблюдением порядка. Сумма штрафа за нарушение благоустройства для юридических лиц составляет от 850 до 1700 грн; для физических лиц – от 340 до 1360 грн.

“Но, я убежден, наказание должно быть более строгим, чем 1700 гривен”, - подчеркнул городской голова.

По его словам, город будет жестко контролировать состояние благоустройства и принимать меры к тем, кто не поддерживает чистоту и порядок.

Виталий Кличко также подчеркнул, что техника, которую город закупает: мини-тракторы, подметально-уборочные машины, - должна работать на улицах города.

“Именно для того мы ее приобрели! Это же - эффективность и скорость уборки. Поэтому прошу предоставлять мне регулярно информацию о количестве техники, которая убирает улицы”, - обратился к коммунальщикам мэр.

Напомним, в минувшую субботу стартовали общегородские субботники, которые продлятся до конца апреля. За субботу в Киеве убрали и вывезли более трех тысяч кубометров мусора почти из сотни локаций, - парков, скверов, дворов.