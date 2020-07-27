Затонувший в Одессе танкер "Делфи" могут порезать на месте аварии

Специалисты обсуждают различные риски и способы эвакуации судна.

Госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) не исключает необходимости порезки танкера «Делфи» на городском пляже «Дельфин», где судно потерпело крушение осенью 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил и. о. директора АМПУ Александр Голодницкий.

По его словам, сейчас проходит совещание профильных экспертов, в том числе международного уровня, которые обсуждают возможные последствия крушения.

Также решается вопрос, каким способом будут убирать «Делфи» – посредством подъема с последующей буксировкой в порт или разрезания на месте крушения и вывоза частями.

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«Обсуждается – это будет судоподъем или другой способ», - сказал Голодницкий.

Он отметил, что определенной утечки нефтесодержащих веществ с аварийного судна не избежать при обоих методах эвакуации. В то же время, как уточнил чиновник, в случае порезки судна загрязнение окружающей среды будет более значительным.

По его словам, подобного рода риски учтут при заключении договора с потенциальным подрядчиком, и такие нюансы увеличивают стоимость работ.

Голодницкий привел в пример предложение турецкой компании, представитель которой принимает участие в совещании.

«Представитель турецкой компании предлагает разрезать судно на две части… Понятный способ, но это резко. «Чек» (стоимость работ – УНИАН) - от миллиона долларов», - сказал Голодницкий, добавив, что решение о порезке судна – крайний случай.

По его информации, упомянутая иностранная компания обязуется прибыть с тремя контейнерами своих бонов, которые должны минимизировать загрязнение акватории. Потенциальный подрядчик должен будет пройти согласование, в том числе в трех профильных научных учреждениях, обеспечить страхование третьих лиц, в частности, одесской общины – на случай экологической угрозы. Указанные нюансы также влияют на сумму, которую может запросить та или иная компания-исполнитель.

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Как отметил Голодницкий, стоимость работ (почти 25 млн грн) была заявлена АМПУ при объявлении тендера на основании коммерческих запросов «шести или семи компаний», к которым обратился Одесский филиал АМПУ.

Сейчас, по словам чиновника, ожидается решение ГСЧС Украины, подтверждающее, что ситуации с «Делфи» присвоен статус чрезвычайной ситуации. В таком случае процедура определения подрядчика, подписания договора и пр. может быть ускорена.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, на пляже «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с пляжа танкер до 20 июля. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

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Попытки компании-подрядчика 18 и 25 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершились неудачей – тросы не выдержали нагрузки.

АМПУ 23 июля объявила тендер на работы по эвакуации с пляжа «Делфи», конечный срок подачи предложений – 28 августа, стоимость – почти 24 млн 682 тыс. грн.

Подрядчик судовладельца заявил о продолжении операции по подъему судна, но 26 июля на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС Одесской ОГА принято решение о признании ситуации с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ.

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