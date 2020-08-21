Аварийный танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа до 24 августа – исполнитель работ

Сейчас специалисты проводят подготовительные работы для того, чтобы поставить судно на ровный киль.

В Одессе танкер «Делфи» (Delfi), потерпевший крушение в прошлом году, не смогут отбуксировать с городского пляжа в срок до 24 августа, о чем ранее заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель группы компаний «Краншип» Андрей Иванов, которая является исполнителем работ.

«10 августа мы подписали договор (с АМПУ – УНИАН), где обязались в течение двух месяцев выполнить весь объем работ... Министр мне не звонил, у меня не спрашивал (о дате буксировки судна – УНИАН)», - сказал Иванов, добавив, что ему неизвестно, почему министр озвучил дату 24 августа.

Как отметил руководитель компании, сейчас проводятся подготовительные работы по утвержденному плану, который уже претерпел некоторые изменения. Это связано с тем, что специалисты изначально не знали, в каком состоянии находится правый борт, на котором лежит судно. Это стало известно только сейчас – после проведения части подготовительных мероприятий, в которых ежедневно задействованы три «пары» водолазов.

Специалист напомнил, что первая задача – поставить судно на ровный киль (выровнять). Для этого расчищается дно от больших камней, которые находятся возле танкера и могут повредить корпус во время «выравнивания».

«Сейчас боремся с последним камнем, который является продолжением гряды», - заявил Иванов, уточнив, что этот камень уберут водолазы при помощи специальных отбойных молотков.

Корпус судна прогнил, поэтому цеплять торосы к нему нельзя – под воздействием силовой нагрузки металл ломается. В связи с данной проблемой танкер следует максимально облегчить. В настоящее время из его отсеков уже извлекли 150 куб. метров песка, осушают все танки (емкости для нефтепродуктов) и зачищают их от остатков нефтепродуктов, заделывают пробоины и пр.

Также к палубе и борту приварят специальные металлические конструкции, которые выполнят функции рычагов – к ним будут крепить торосы.

По словам Иванова, в связи с проводимыми работами увеличилась плавучесть судна – оно стало более подвижным, что опасно во время шторма. Поэтому решено его закрепить (стабилизировать).

В частности, танкер «привязали» к волнолому, к конструкциям на берегу. Кроме того, в непосредственной близости от «Делфи» поставили мощный плавучий кран «Атлас 4». Он выполняет сразу несколько функций – якоря (к нему прикрепили «Делфи»), своего рода базы для водолазов и пр. В частности, при помощи его стрелы, вылет которой 40 м, специалистов дислоцируют к танкеру (и обратно), «перебрасывают» сварочное оборудование, убирают камни и т. д.

Иванов предполагает, что первый этап работ завершится на следующей неделе.

Что случилось с танкером «Делфи» в Одессе

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту.

В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений – 28 августа, стоимость – почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию с Delfi чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ.

10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев», и начат ряд подготовительных работ. Работы по судоподъему выполняет «Краншип», а «Бруклин-Киев» - финансирует сделку.

13 августа на брифинге в Харькове министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что судно уберут за 2 недели – до Дня независимости Украины.

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Автор: Лариса Козовая