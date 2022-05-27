Хищники уже полностью восстановились.

Белые львы из харьковского "Фельдман Экопарка", спасенные из-под обстрелов, уже освоились в зоопарке Одессы. Хищники перестали бояться сирен.

Об этом в Facebook сообщил директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

Он показал фото белых львов, которых удалось спасти из Харькова. Хищники возвращаются к прежней жизни. Их даже не пугают сирены, хотя ранее этот вой львам не нравился.

"Львы из Харькова уже полностью восстановились и освоились в Одессе. Они даже совсем перестали бояться воя сирены. Красивые стали - глаз не оторвать!", - написал Игорь Беляков.

Белые львы провели под обстрелами целый месяц. Им давали успокоительное.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесском зоопарке родился детеныш благородного оленя.

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