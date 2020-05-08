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На Днепропетровщине из оросительного канала спасли олененка (фото)

07:54, 08 мая 2020
Экология
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Олененка доставили в Центр лечения животных / Фото: ГСЧС

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, после вызова на место происшествия были немедленно направлены спасатели двух пожарных частей.

По прибытию спасателей смелые жители достали животное самостоятельно. Оленя доставили в Центр лечения домашних и экзотических животных в городе Днепр.

Сообщается, что во время падения в канал животное серьезно травмировалось.

Оленя спасли неравнодушные люди / Фото: ГСЧС
Животное сильно травмировалась во время падения / Фото: ГСЧС

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