На Харьковщине спасли лисенка, который застрял в канализации (видео)
11:51, 05 мая 2020Экология
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В поселке под Харьковом любознательный зверек через подкоп залез в канализационный колодец и застрял.
В Харьковской области лисенок спасли из канализационного колодца.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В поселке под Харьковом любознательный зверек через подкоп залез в канализационный колодец и застрял. Пронзительный визг услышали местные охранники. Когда открыли люк, то увидели испуганного малыша и вызвали волонтеров. Один из них спустился в колодец и достал хвостатого.
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