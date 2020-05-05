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На Харьковщине спасли лисенка, который застрял в канализации (видео)

11:51, 05 мая 2020
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В поселке под Харьковом любознательный зверек через подкоп залез в канализационный колодец и застрял. Пронзительный визг услышали местные охранники. Когда открыли люк, то увидели испуганного малыша и вызвали волонтеров. Один из них спустился в колодец и достал хвостатого.

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