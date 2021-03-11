Животное прооперировали и решили отпустить на природу.

В Киевской области местные жители спасли раненого бобра.

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Истекая кровью, бобр приполз во двор местных жителей. Они подобрали его и отвезли в город.

Животное прооперировали и решили отпустить на природу.

Последние несколько дней бобёр прожил в приюте для диких животных. Его согласились принять в парке природы в Черниговской области.

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Автор: Людмила Жерновская