Бобер травмировал заднюю лапу / фото ua.depositphotos.com
В Киевской области местные жители спасли раненого бобра.
Читайте такжеНа курорте в Румынии к лыжникам вышел медведь (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Истекая кровью, бобр приполз во двор местных жителей. Они подобрали его и отвезли в город.
Животное прооперировали и решили отпустить на природу.
Последние несколько дней бобёр прожил в приюте для диких животных. Его согласились принять в парке природы в Черниговской области.
Новости Украины: в Киевской области селяне спасли раненого бобра
Вас также могут заинтересовать новости
- Шестилетний мальчик собрал 200 тысяч долларов для спасения животных Австралии
- Пример человеческой жестокости: украинцев просят не выбрасывать на мороз найденных в своих домах летучих мышей
- В Киеве десятки черепах спасли от холодной смерти (видео)
- Моряки спасли лабрадора во время наводнения в Мексике (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram