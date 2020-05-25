Люди по всему миру уже сейчас умирают от климатических изменений – ученые

По мнению ученых, в Австралии число смертей от жары значительно занижено в официальной статистике.

Уже сегодня тысячи людей по всему миру гибнут от губительных последствий климатического кризиса, но официальное документирование смертей не учитывает воздействие этих масштабных экологических катастроф.

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Как сообщает Science Alert, к такому выводу пришла группа австралийских экспертов в области здравоохранения. Их статья была опубликована в журнале The Lancet Planetary Health.

Ученые считают, что в Австралии аномальная жара является наиболее опасным риском, связанным с глобальным потеплением. Если уровень выбросов в мире останется на нынешнем уровне, к 2080 году в городах страны смертность от повышенной температуры может увеличиться по меньшей мере в четыре раза.

«Изменение климата – это убийца, но мы не указываем это в свидетельствах о смерти», - отмечает врач Арнагретта Хантер из Австралийского национального университета.

По мнению ученых, в Австралии число смертей от жары значительно занижено в официальной статистике – по меньшей мере, в 50 раз. Авторы отмечают, что эти данные важны для понимания масштабов кризиса, хотя признают, что можно диагностировать у пациента сердечный приступ или рак, но обоснованно связать его смерть с климатическими факторами – гораздо сложнее.

Исследователи предупреждают, что изменения климата станет одним из самых сложных вызовов для здравоохранения, даже после обуздания эпидемии коронавируса.

«Мы успешно отслеживаем смертность от коронавируса, но нам также нужны работники здравоозранения и системы для подтверждения связи между нашим здоровьем и окружающей средой», - заключают медики.

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