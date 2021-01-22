Два тигра в Индии вступили в зрелищную схватку, которую пользователи соцсетей назвали «битвой титанов».
Видео опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Парвин Касван.
На записи видно, как два тигра идут бок о бок. Неожиданно один из них подбегают вплотную к другом, и между ними завязывается ожесточенная драка. На видео слышен их рык.
«Битва титанов. Только из Индии. Лучшее, что вы можете увидеть», - написал Касван в подписи к записи.
Победителем схватки оказался тигр, который напал первым.
Подписчиков также впечатлило видео: "Захватывает дух", "Этот мир слишком тесен для них двоих".
Clash of the titans. Only from India. Best thing you will watch. Received via whatsapp. pic.twitter.com/36qqvhkG5F— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 19, 2021
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