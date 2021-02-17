В Украине запустили чат-бот, через который можно сообщить об экологических нарушениях.
Об этом председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный сообщил в Facebook.
«Если вы стали свидетелем вырубки леса, сброса промышленных стоков в реку или же обнаружили несанкционированную свалку, то можете, не покидая место нарушения, подать обращение через чат-бот Save Eco Bot. Такая жалоба поступает в Госэкоинспекцию и является основанием для проведения внеплановой проверки, по результатам которой рассчитываются убытки, нарушителям предъявляются штрафы, и даются предписания по устранению нарушений», - написал он.
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По словам Малеваного, «обращения об экологических нарушениях начнут прорабатываться Государственной экологической инспекцией почти сразу после их фиксации гражданами».
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