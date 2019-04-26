В Киевском зоопарке появились птицы-носороги (фото)
11:54, 26 апреля 2019Спасение видов
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Яркие птицы, похожие на больших попугаев, пока что знакомятся с соседями по зоопарку.
В зоопарке Киева появились новые питомцы / фото facebook.com/zoo.kiev.ua
В Киевском зоопарке появились новые яркие экзотические птицы калао, похожие на огромных попугаев.
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Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
"Новоприбывшие калао осваивают свой летний дом и знакомятся с калао-соседями", – говорится в сообщении.
Отметим, что калао относятся к семейству птиц-носорогов.
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