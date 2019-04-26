В Киевском зоопарке появились птицы-носороги (фото)

Яркие птицы, похожие на больших попугаев, пока что знакомятся с соседями по зоопарку.

В Киевском зоопарке появились новые яркие экзотические птицы калао, похожие на огромных попугаев. Читайте такжеВинницкий зоопарк порадовал прибавлением в семействе редких антилоп (видео) Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook. "Новоприбывшие калао осваивают свой летний дом и знакомятся с калао-соседями", – говорится в сообщении. Отметим, что калао относятся к семейству птиц-носорогов.

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