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В Киевском зоопарке появились птицы-носороги (фото)

11:54, 26 апреля 2019
Спасение видов
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В зоопарке Киева появились новые питомцы / фото facebook.com/zoo.kiev.ua

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Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

"Новоприбывшие калао осваивают свой летний дом и знакомятся с калао-соседями", – говорится в сообщении.

Отметим, что калао относятся к семейству птиц-носорогов.

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Теги: #Киевский зоопаркпогода в Киеве