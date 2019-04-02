На Сардинии в желудке беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика

В желудке кита нашли мусорные пакеты, рыболовные сети, трубки и упаковку из-под жидкости для стиральной машины, на которой можно разобрать штрих-код и марку.

В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег в итальянской Сардинии, нашли 22 кг пластика.

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Об этом сообщил министр экологии Италии Серджио Коста на своей странице в фейсбуке.

Президент некоммерческой экологической организации SeaMe Лука Биттау рассказал, что в желудке беременной самки нашли мусорные пакеты, рыболовные сети, трубки и упаковку из-под жидкости для стиральной машины, на которой можно разобрать штрих-код и марку.

Длина тела погибшего кита составляет 8 м. Ветеринары выяснили, что эта самка была беременна впервые. Детеныш, длина тела которого составляет около двух метров, погиб раньше, чем самка. Причиной гибели обоих, по предварительным данным, стал мусор.

В середине марта на Филиппинах в теле погибшего кита нашли 40 кг пластика. Экологи предупреждают, что на пластик приходится большая часть мусора в мировом океане и он вредит его обитателям. По прогнозу Всемирного фонда дикой природы, если не принять мер, то к 2050 году в морях будет больше пластика, чем рыбы.