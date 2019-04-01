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В харьковском зоопарке впервые за полвека родился детеныш пеликана (фото)

18:24, 01 апреля 2019
Спасение видов
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Вскоре новорожденный начал темнеть, а сейчас его пух, как и он сам, стал черным \ zoo.kharkov.ua

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковский зоопарк". Птенец вылупился абсолютно розовым, а его вес составлял всего 200 граммов. Вскоре новорожденный начал темнеть, а сейчас его пух, как и он сам, стал черным.

Сотрудники зоопарка отмечают, что привычный для птиц этого семейства окрас он приобретет лишь к трем годам. Примерно в это же время птенец должен стать половозрелым и будет ясен его пол. Сейчас сотрудники зверинца предполагают, что малыш является самцом.

Малыш вылупился абсолютно розовым \ zoo.kharkov.ua

Первое время после рождения кроха питалась едой, которую ему давали родители. Постепенно пеликанчика начали подкармливать рыбой и сейчас он ест бычков. В данный момент птенец живет в зимнем вольере со своими сородичами и активно учится плавать.

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Теги: #Харьков#зоопарк#пеликанпогода в Харькове