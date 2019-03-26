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Веник из перьев вместо отца: как в австралийском зоопарке заботятся о редких птенцах (видео)

12:38, 26 марта 2019
Спасение видов
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В зоопарке Австралии на прошлой неделе родились девять маленьких австралийских странников. Эти птицы находятся на грани исчезновения, их осталось в дикой природе меньше тысячи.

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Поэтому зоологи изрядно обрадовались пополнению сразу в двух птичьих семьях. Малышей австралийских странников высиживает отец. Впрочем, из-за молодого возраста он не может справиться с обязанностями.

Заменить его работники пытаются метлой из перьев. За поведением птенцов внимательно наблюдают. За полтора года, когда в зоопарке внедрили программу разведения редких птиц, это лишь второй случай рождения астралийских странников.

Как сообщал УНИАН, ранее австралийский зоопарк показал малышей редких львиных тамаринов.

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Теги: #австралийский зоопарк