Веник из перьев вместо отца: как в австралийском зоопарке заботятся о редких птенцах (видео)
В зоопарке Австралии на прошлой неделе родились девять маленьких австралийских странников. Эти птицы находятся на грани исчезновения, их осталось в дикой природе меньше тысячи.
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Поэтому зоологи изрядно обрадовались пополнению сразу в двух птичьих семьях. Малышей австралийских странников высиживает отец. Впрочем, из-за молодого возраста он не может справиться с обязанностями.
Заменить его работники пытаются метлой из перьев. За поведением птенцов внимательно наблюдают. За полтора года, когда в зоопарке внедрили программу разведения редких птиц, это лишь второй случай рождения астралийских странников.
Как сообщал УНИАН, ранее австралийский зоопарк показал малышей редких львиных тамаринов.