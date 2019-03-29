В сиднейском зоопарке публике показали трех редких суматранских тигрят (видео)

Две девочки и мальчик родились еще в середине января, но до этого времени были только с мамой.

В зоопарке Сиднея впервые показали малышей редкого суматранського тигра. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ чешском зоопарке показали уникального детеныша-альбиноса кенгуру (фоторепортаж) Две девочки и мальчик родились еще в середине января, но до сих пор были только с мамой. Тигрица по кличке Картика рожала впервые, поэтому работники зверинца переживали, хорошо ли она справится с новыми обязанностями. Таких тигров, как эти малыши, в мире осталось всего три с половиной сотни.

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