цей матеріал доступний українською

В сиднейском зоопарке публике показали трех редких суматранских тигрят (видео)

14:28, 29 марта 2019
Спасение видов
107 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ чешском зоопарке показали уникального детеныша-альбиноса кенгуру (фоторепортаж)

Две девочки и мальчик родились еще в середине января, но до сих пор были только с мамой. Тигрица по кличке Картика рожала впервые, поэтому работники зверинца переживали, хорошо ли она справится с новыми обязанностями.

Таких тигров, как эти малыши, в мире осталось всего три с половиной сотни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #зоопарк#тигрята