Сегодня Минприроды снова попытается вернуть лося в Красную книгу

Отметим, апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым отменялся соответствующий приказ, Минприроды подало в Шестой апелляционный административный суд в декабре 2018 года.

Отметим, апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым отменялся соответствующий приказ, Минприроды подало в Шестой апелляционный административный суд в декабре 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

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"Сегодня, 25 марта 2019 года в 16:30 Шестой апелляционный административный суд рассмотрит апелляционную жалобу (дело № 826/9432/17) Министерства экологии и природных ресурсов Украины на решение Окружного административного суда Киева, которым отменен приказ о занесении лося европейского в Красную Книгу Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым отменялся соответствующий приказ, Минприроды подало в Шестой апелляционный административный суд в декабре 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное.

Напомним, Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.