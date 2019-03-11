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Новорожденных красных панд показали в зоопарке Сиднея (видео)

10:42, 11 марта 2019
Спасение видов
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За несколько недель их смогут увидеть все посетители \ yandex.ru

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Поэтому уже через несколько недель их смогут увидеть все посетители. Пока зверушки не очень самостоятельные. В ближайшее время малыши должны научиться залезать на деревья и перепрыгивать с ветки на ветку. Такжеони должны научиться кушать бамбук.

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Теги: #панда#зоопарк#Сидней