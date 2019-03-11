Новорожденных красных панд показали в зоопарке Сиднея (видео)

Уже через несколько недель их смогут увидеть все посетители.

Трое пушистиков, два мальчика и девочка, родились еще в декабре. Однако начали выходить из материнского гнезда только теперь.

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Поэтому уже через несколько недель их смогут увидеть все посетители. Пока зверушки не очень самостоятельные. В ближайшее время малыши должны научиться залезать на деревья и перепрыгивать с ветки на ветку. Такжеони должны научиться кушать бамбук.