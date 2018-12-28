цей матеріал доступний українською

В Китае двух больших панд выпустили на волю (видео)

11:03, 28 декабря 2018
Спасение видов
68 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ китайской провинции Сычуань заработал специальный альянс, который будет защищать больших панд (видео)

Оба животных - представители вида, которому грозит исчезновение. Они родились два года назад. С детства их готовили к дикой природе, отрабатывали навыки для выживания. Перед тем, как отпустить панд, их тщательно осмотрели и провели кучу обследований.

Теперь они будут жить сами на территории Национального природного заповедника в провинции Сычуань.

Правда, ученые будут следить за пандами с помощью GPS.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #панды в Китае