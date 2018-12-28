В Китае двух больших панд выпустили на волю (видео)
11:03, 28 декабря 2018Спасение видов
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Теперь они будут жить сами на территории Национального природного заповедника в провинции Сычуань.
В Китае двух больших панд выпустили на волю
Рожденные в неволе теперь свободны. В Китае двух больших панд выпустили на волю.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Оба животных - представители вида, которому грозит исчезновение. Они родились два года назад. С детства их готовили к дикой природе, отрабатывали навыки для выживания. Перед тем, как отпустить панд, их тщательно осмотрели и провели кучу обследований.
Теперь они будут жить сами на территории Национального природного заповедника в провинции Сычуань.
Правда, ученые будут следить за пандами с помощью GPS.
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