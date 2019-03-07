Украина проведет авиационный учет дельфинов в Черном море

Летом стартует проект Европейского Союза, который предусматривает проведение специального расширенного международного учета дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией.

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В исследованиях, рассчитанных на два года, принимают участие ученые из Украины, информирует пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

“Имеем противоречивую информацию о количестве дельфинов в Черном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой. Они касаются не только Украины. Радует, что наши ученые также примут участие в этом проекте”, – пояснил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Он добавил, что кроме авиационного учета, будет проведен мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях. Здесь предполагается и анкетирования рыбаков и наблюдателей на рыбацких судах, и обследование мертвых дельфинов, которых волны выбрасывают на берег. Эти данные крайне необходимы для выработки мер по предупреждению гибели этих уникальных морских животных.

Кроме Украины, в исследованиях примут участие Болгария, Румыния, Турция и Монако.

Кроме того, в Министерстве сообщили о продолжении еще одного важного научного исследования в акватории Черного моря, в котором Украина принимала участие раньше.

“Масштабный проект ЕС/ПРООН EMBLAS-Plus будет продолжено. Украина также является активным его участником. Эти морские исследования как раз позволят оценить состояние Черного моря по всем показателям, предусмотренным Рамочной директивой по морской стратегии ЕС”, – пояснили в Министерстве.

Сообщается, что проект ЕС/ПРООН EMBLAS-Plus предусматривает проведение совместных украинско-грузинских исследований в открытом море, в поддержку нового национального мониторинга морских вод, принятого в прошлом году и проведения ряда практических мероприятий по улучшению состояния Черного моря.