Ученые обнаружили колонию редких лягушат в тропических лесах Эквадора (видео)
12:33, 18 февраля 2019Спасение видов
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Такие лягушки не встречались в природе уже более десяти лет.
В тропических лесах ученые неожиданно обнаружили колонию редких рогатых лягушат.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Лягушонка, которого ученые уже едва не записали к исчезнувшему виду, нашли в тропических лесах Эквадора. Такие лягушки не встречались в природе уже более десяти лет.
А здесь неожиданно ученые наткнулись на целую колонию этих земноводных. Прятались они в отдаленных районах, где не ступала человеческая нога. Имеют лягушки странный вид - словно с рожками над глазами.
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