Ученые обнаружили колонию редких лягушат в тропических лесах Эквадора (видео)

Такие лягушки не встречались в природе уже более десяти лет.

В тропических лесах ученые неожиданно обнаружили колонию редких рогатых лягушат.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Лягушонка, которого ученые уже едва не записали к исчезнувшему виду, нашли в тропических лесах Эквадора. Такие лягушки не встречались в природе уже более десяти лет.

А здесь неожиданно ученые наткнулись на целую колонию этих земноводных. Прятались они в отдаленных районах, где не ступала человеческая нога. Имеют лягушки странный вид - словно с рожками над глазами.