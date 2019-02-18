Сотни тысяч цыплят сгорели во время пожара на птицеферме в Японии

Пожарным удалось потушить огонь после 4 часов работы.

В результате пожара на птицеферме в городе Омияма на японском острове Хонсю погибли сотни тысяч цыплят. Люди не пострадали.

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Как пишет Гробщественное со ссылкой на местные СМИ, пожар произошел вечером 17 февраля. Огонь полностью уничтожил четыре из семи корпусов птицефабрики.

Пожарным удалось потушить огонь после 4 часов работы.

По данным полиции, всего в семи корпусах на территории предприятия находились почти 800 тысяч цыплят и кур.

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