Под Харьковом произошло пополнение в семье шпороносных черепах (фото)

Ранее в зоопарках Украины рептилии этого вида на свет не появлялись.

Под Харьковом произошло пополнение в семье шпороносных черепах.

Об этом сообщили в пресс-службе Фельдман Экопарка.

Сотрудники мультикомплекса отмечают, что рептилии данного вида в зоопарках нашей страны не рождались. К слову, вылупились малыши из яиц, отложенных пресмыкающимися, в конце лета. Все это время они находились в инкубаторе.

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"Размножение черепах в неволе – очень сложный процесс, требующий от персонала большой самоотдачи. Нужно круглосуточно поддерживать необходимую температуру и уровень влажности в инкубаторе, следить за всеми изменениями в развитии яйца и оперативно на них реагировать", - рассказала заведующая сектором "Грызуны и террариум" Светлана Вишневецкая.

Сейчас черепашки совсем крохотные. Вес новорожденных составляет чуть больше 60 граммов, а сами они спокойно помещаются на ладони. К слову, взрослая особь шпороносных черепах весит около 100 килограммов, однако дойти до такого показателя малыши смогут лишь спустя двадцать лет при условии усиленного питания.