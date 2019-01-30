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Прекрасно себя чувствуют: ученые показали свежие фото животных из заснеженной зоны отчуждения возле ЧАЭС (фоторепортаж)

16:32, 30 января 2019
Спасение видов
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© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский
© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский
© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский
© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский
© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский
© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский
© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский
© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский
© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский
© Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник, Denis Vishnevskiy, Сергей Домашевский

Недавние снегопады, похоже, не принесли особых проблем диким обитателям зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

Об этом написало Министерство экологии и природных ресурсов Украины в своем Facebook.

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"Здесь прекрасно себя чувствуют лошади Пржевальского, выдры, рыси, бобры, косули, рябчики, кабаны и даже тетерева", - указано в сообщении.

Также соответствующие фото с животными, которые занимаются своими всегдашними делами, были опубликованы учеными.

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Теги: #животные#зона отчуждения ЧАЭС