Прекрасно себя чувствуют: ученые показали свежие фото животных из заснеженной зоны отчуждения возле ЧАЭС (фоторепортаж)
16:32, 30 января 2019Спасение видов
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Здесь прекрасно себя чувствуют лошади Пржевальского, выдры, рыси, бобры, косули, рябчики, кабаны и даже тетерева.
Недавние снегопады, похоже, не принесли особых проблем диким обитателям зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Об этом написало Министерство экологии и природных ресурсов Украины в своем Facebook.
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"Здесь прекрасно себя чувствуют лошади Пржевальского, выдры, рыси, бобры, косули, рябчики, кабаны и даже тетерева", - указано в сообщении.
Также соответствующие фото с животными, которые занимаются своими всегдашними делами, были опубликованы учеными.
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