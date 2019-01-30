Пожарные спасли кролика из горящей квартиры (видео)

Животное доставили в ветеринарную клинику, жизни ушастика ничто не угрожает.

Столичные спасатели вынесли из горящей квартиры кроля.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Все произошло: ночью в 9-этажке загорелась квартира на 4 этаже. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали спасателей, которые по прибытию в квартире не обнаружили никого из людей.

Сквозь едкий дым они увидели кролика и вынесли его на улицу. Животное доставили в ветеринарную клинику, жизни ушастика ничто не угрожает.