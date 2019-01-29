Орнитологи советуют не закармливать хлебом лебедей, обосновавшихся на Днепре (видео)
11:36, 29 января 2019Спасение видов
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Три десятка птиц поселились на Днепре в десяти километрах от столицы.
Три десятка птиц поселились на Днепре за десять километров от столицы
Три десятка птиц поселились на Днепре на станцию аэрации (очистка сточных вод), в Бортничах, в пригороде Киева.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Посмотреть и подкормить пернатых съезжаются люди из окрестностей. И орнитологи предупреждают: в стремлении помочь, лебедям легко навредить.
Лебеди для зимовки выбирают замерзшие водоемы, где есть еда. Орнитологи советуют подкармливать птиц не хлебом, а зерном (кукурузой или ячменем) и овощами.
Если есть еда, то лебедям и 30-градусные морозы не страшны, говорит орнитолог. А что таких холодов давно нет, то все больше птиц остаются зимовать дома.
Поэтому, если жизни птиц ничего не угрожает, то орнитолог советует не паниковать, а любоваться.
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