На Бортнической станции очистки воды поселились лебеди (фото)

В "Киевводоканале" отмечают, что на водоемах станции замечены и прочие водоплавающие птицы.

Стаи лебедей и уток прилетели на станцию аэрации (очистки сточных вод) в Бортничах, в пригороде Киева.

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Фотографии лебедей, облюбовавших водоемы станции, обнародовал в Facebook «Киевводоканал».

«Вот такая красота у нас на рассеивающих выпусках Бортнической станции аэрации. А еще много уток и прочих водоплавающих», – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что на одном из одесских пляжей поселился лебедь. Любители зимних пляжных прогулок пытаются его подкармливать и охотно фотографируют.