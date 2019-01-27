На Бортнической станции очистки воды поселились лебеди (фото)
16:00, 27 января 2019Спасение видов
130 0
В "Киевводоканале" отмечают, что на водоемах станции замечены и прочие водоплавающие птицы.
На станции аэрации в пригороде Киева замечены лебеди / Київводоканал
Стаи лебедей и уток прилетели на станцию аэрации (очистки сточных вод) в Бортничах, в пригороде Киева.
Читайте такжеВ Киевском зоопарке показали, как животные играют в снегу (фото)
Фотографии лебедей, облюбовавших водоемы станции, обнародовал в Facebook «Киевводоканал».
«Вот такая красота у нас на рассеивающих выпусках Бортнической станции аэрации. А еще много уток и прочих водоплавающих», – отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что на одном из одесских пляжей поселился лебедь. Любители зимних пляжных прогулок пытаются его подкармливать и охотно фотографируют.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter