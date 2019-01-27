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На Бортнической станции очистки воды поселились лебеди (фото)

16:00, 27 января 2019
Спасение видов
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На станции аэрации в пригороде Киева замечены лебеди / Київводоканал

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Фотографии лебедей, облюбовавших водоемы станции, обнародовал в Facebook «Киевводоканал».

 «Вот такая красота у нас на рассеивающих выпусках Бортнической станции аэрации. А еще много уток и прочих водоплавающих», – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что на одном из одесских пляжей поселился лебедь. Любители зимних пляжных прогулок пытаются его подкармливать и охотно фотографируют. 

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Теги: #Киев#лебеди#утки