Харьковский университет получил грант на миллион евро на проект по уменьшению вредных выбросов авиационных двигателей

Должны уменьшить выбросы на 90%.

Ученые Харьковского национального аэрокосмического университета имени Жуковского получили 1 млн под проект по уменьшению вредных выбросов авиационных двигателей.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

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Отмечается, что аэрокосмический университет получил 1 млн евро под проект DENOX, который реализуется в рамках Инициативы HORIZON 2020 “Clean Sky 2”. Это Рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям, которая продолжается с 2014 до 2020 года.

“Это крупнейшая европейская научно-исследовательская программа в области авиации, в которой принимают участие около 500 промышленных и научно-исследовательских организаций из 27 стран мира. Программа способствует развитию инноваций и технологий, позволяющих снизить уровень вредных выбросов и шума в гражданской авиации”, – говорят в ОГА.

В ближайшие 4 года ученые ХАИ должны воплотить технологию для радикального уменьшения выбросов оксидов азота в авиационных газотурбинных двигателях. При этом украинские исследователи являются единственными исполнителями научно-технических работ в проекте.

Руководитель проекта Дмитрий Долматов сообщил: “Европейский совет авиационных исследований предлагает к 2050 году снизить такие выбросы из авиационных двигателей на 90%. Команда ученых ХАИ начала исследования в этой области почти 20 лет спустя. За это время мы разработали технологические решения, которые могут радикально снизить выбросы оксидов азота в авиационных газотурбинных двигателях. Но пока это проверено только теоретическими расчетами. Для успешного внедрения изобретенных методов не хватает экспериментальных проверок. Теперь они будут реализованы в проекте”.

В рамках программы ЕС в Харьковской области в реализации различных проектов также привлечены Физико-технический институт низких температур им. Веркина, ННЦ “Харьковский физико-технический институт”, Харьковский национальный университет им. Каразина, Харьковский национальный экономический университет им. Кузнеца.