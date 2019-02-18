В яйцах буревестников в северной Арктике обнаружили следы пластика

Анализ яиц кочующих буревестников показал присутствие в них таких веществ, как фталаты, которые входят в состав пластмассы.

Дженнифер Провенчер из Канадской службы дикой природы заявила, что в яйцах кочующих буревестников в Северной Арктике были обнаружены следы пластика и его опасных для здоровья составляющих.

По ее словам, это свидетельствует о том, что глобальное загрязнение пластиком досталось одного из самых отдаленных уголков планеты — острова Принца Леопольда в канадской Арктике, и теперь грозит видам, которые раньше крайне редко сталкивались с пластиком. Об этом пишет The Guardian.

Анализ яиц кочующих буревестников, отложенных на острове, показал присутствие в них таких веществ, как фталаты, входящих в состав пластмассы.

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Считается, что фталаты вымываются из пластикового мусора, которые птицы глотают во время охоты на рыбу, кальмаров и креветок. Эти птицы проводят большую часть своей жизни, питаясь в море, и возвращаются к своим гнездам только для размножения.

В кочующих буревестников есть интересный механизм для защиты своих ячеек — они плюются маслянистой жидкостью из своего желудка. Ученые считают, что фталаты попали в эту жидкость, оттуда — в кровоток, а затем в яйца.

Фталаты разрушают гормоны, бьют по эндокринной системе и могут быть связаны с врожденными дефектами, проблемами с репродукцией и множеством метаболических заболеваний. Многие из фталатов запретили использовать в детских игрушках из соображений безопасности.

Кочующие буревестники — это крупные, похожие на альбатроса птицы, которые низко летают над волнами в поисках пищи. Более полумиллиона пар этих птиц гнездятся на скалах Британии, большинство — на шотландском побережье и Северных островах.