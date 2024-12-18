Эффект от военных действий в акватории Азовского и Черного морей является чрезвычайно вредным.

Мазут, который вытекает из российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение в Черном море, приведет к гибели морских обитателей - рыбы, дельфинов и водоплавающих птиц. Об этом в эфире Киев 24 заявила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

По ее словам, эффект от военных действий в акватории Азовского и Черного морей чрезвычайно вреден, от нефтепродуктов в первую очередь погибают морские обитатели - дельфины, водоплавающие птицы и тому подобное.

"Есть факты разрушения танкеров и эти танкеры перевозили нефтепродукты. Разлив нефти и других нефтепродуктов, в частности мазута, что уже является подтвержденным фактом со стороны РФ, вызывает негативные последствия для окружающей среды, если они попадают в морскую воду. Тем более - в прибрежную полосу", - отмечает специалист.

Она пояснила, что сейчас уже нефть разлилась, и мазут в виде маслянистой эмульсии покрывает пленкой морскую воду, также это вещество уже есть и на берегу. По словам Тимочко, под влияние попадают птицы потому, что мазут, пленка покрывают их перья, не дают возможности подняться в воздух и они погибают в море или на берегу:

"Этот эффект от военных действий в акватории Черного и Азовского морей является чрезвычайно вредным".

Тимочко также напомнила о последствиях подрыва россиянами Каховской плотины.

"Когда миллиарды кубов пресной воды попали в акваторию Черного моря и привели к опреснению прибрежной полосы, к гибели морских живых организмов, флоры и фауны, загрязнению морской среды - эти убытки являются чрезвычайно негативными. И они будут обязательно рассмотрены международным уголовным судом, если не сейчас, то позже", - отметила эколог.

Между тем, как сообщает Телеграмм-канал Baza, мазут, разлившийся в результате аварии танкеров, загрязнил почти 50 километров побережья в Краснодарском крае РФ. По данным МЧС РФ, работы по ликвидации разлива мазута проводят на участке побережья длиной 49 километров, а зона мониторинга расширена до 70 километров.

По данным очевидцев, на побережье - большое количество мешков с загрязненным песком, на пляже находят пострадавших птиц, которые полностью покрыты черной пленкой. Говорится, что в местных ветеринарных клиниках открылись специальные "поливочные", где птиц очищают от нефтепродуктов.

Как отмечается в публикации, добровольцы, которые помогают очищать побережье, пользуются лопатами и кельмами:

"Сегодня побережье Краснодарского края буквально усыпано белыми мешками. Внутри - песок, смешанный с мазутом. Это результат работы сотен волонтеров, которые вышли убирать берег после разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Помогают все: бабушки, дедушки, девушки, дети и подростки".

В то же время Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что на море зафиксирован "черный прилив", и обнародовал соответствующее видео.

"Местные паблики пишут, что всю ночь мазут с танкеров, потерпевших катастрофу, продолжал прибывать к берегам Кубани и уже добрался до центрального пляжа Анапы. На других пляжах мазут лежит не "кусками", а сплошным слоем 30 см", - говорится в сообщении.

Авария российских танкеров в Керченском проливе

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В Черное море попал мазут, который они транспортировали.

И.о. директора научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря" Виктор Коморин считает, что мазут может добраться до Украины.

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