Пожары на Житомирщине и в Зоне отчуждения локализованы, но борьба с огнем продолжается – ГСЧС

К тушению пожаров привлечены сотни людей и десятки единиц техники.

По состоянию на семь утра 3 мая пожара в Чернобыльской зоне, а также в лесных массивах Житомирской области локализованы. Тушение отдельных очагов тления продолжается.

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Об этом сообщается в утренней сводке на сайте ГСЧС Украины. В частности, в Зоне отчуждения спасатели оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления торфяников в пройденных огнем очагах. Всего к тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники.

Одновременно сообщается, что пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы.

Спасатели помогают работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человек и 62 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля облетел на вертолете участок, которая пострадала в результате пожара в Зоне отчуждения ЧАЭС и заявил, что огнем уничтожено более 11 тыс. гектаров леса.

Пожары на Житомирщине также начались 4 апреля. Огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. Полиция Житомирщины открыла ряд уголовных производств по фактам масштабных пожаров в лесах.