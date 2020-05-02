В Чернобыльской зоне и в Житомирской области тлеют леса и торфяники

Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

В Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления в лесах и на торфяниках.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

Читайте такжеОтбились от рук: в Японии просят людей поговорит с угрями из океанариума по видеосвязи

Подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников. В тушении огня задействованы 203 человек с привлечением 64 единиц техники.

Также отмечается, что все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области локализованы. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего в тушении пожаров на территории Житомирской области задействованы 405 человек с привлечением 75 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.

Пожары в Житомирской области также начались 4 апреля. Огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. Полиция Житомирщины открыла ряд уголовных производств по фактам масштабных пожаров в лесах.