Пожарные выехали на тушение пожара на Запорожской атомной электростанции.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
"По состоянию на 05:20 на Запорожской АЭС в г. Энергодар подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе. От ГСЧС привлечено 40 человек и 10 единиц техники", - говорится в заметке.
После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.
Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.
Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.
Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.
То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад. Теперь последний должен наконец начать действовать.