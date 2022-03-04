Горит учебно-тренировочный корпус.

Пожарные выехали на тушение пожара на Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

"По состоянию на 05:20 на Запорожской АЭС в г. Энергодар подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе. От ГСЧС привлечено 40 человек и 10 единиц техники", - говорится в заметке.

После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.

Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.

Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад. Теперь последний должен наконец начать действовать.