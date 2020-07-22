Из-за обстрелов боевиков на Луганщине загорелся молодой лес
17:24, 22 июля 2020Экология
49 0
Лесной пожар тушат более 70 спасателей.
Более 70 спасателей пытаются потушить пожар / фото ГСЧС
В Луганской области из-за обстрелов боевиков загорелся лес.
Читайте такжеВ лесах Луганской области продолжается тление – ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трьохизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с целью оказания помощи работникам лесного хозяйства к тушению от ГСЧС привлечены 71 человек личного состава (16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС).
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter