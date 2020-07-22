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Из-за обстрелов боевиков на Луганщине загорелся молодой лес

17:24, 22 июля 2020
Экология
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Более 70 спасателей пытаются потушить пожар / фото ГСЧС

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трьохизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью оказания помощи работникам лесного хозяйства к тушению от ГСЧС привлечены 71 человек личного состава (16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС).

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