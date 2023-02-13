Сниматься любят не только люди, но и зверьки.

Национальный природный парк "Сколевские Бескиды", расположенный в Карпатах, опубликовал подборку уникальных кадров с животными.

В нее попали самые забавные фото жителей парка, которые с рвением позировали на камеры, спрятанные в лесу.

"Оказывается, сниматься любят не только люди, но и зверьки. Они с удовольствием позируют на камеру, даже в лесу на фотоловушку! Тренд добрался и до животных в НПП "Сколевские Бескиды", – отметили на странице нацпарка.

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Среди тех, кто попал в фотоловушку, были медведи, волки, коты и даже зубры.

Национальный природный парк Сколевские Бескиды

Национальный парк раскинулся в украинских Карпатах (Сколевский, Турковский и Дрогобычский районы Львовской области) и охватывает части бассейнов рек Стрый и Опир. На общей площади в 35684 га расположились также государственный историко-культурный заповедник "Тустань" и Сходницкое месторождение минеральных вод.

На территории парка насчитывают около 50 видов млекопитающих, среди них – олень благородный, косуля, дикий кабан и зубры. Последних на эту территорию завезли в 1965 году, они приспособились к местным условиям и смогли дать потомство. Водятся здесь и краснокнижные виды, как бурый медведь, лесной кот, рысь, выдра и другие.

В 2015 году здесь для мониторинга территории и наблюдение за редкими и краснокнижными животными тут установили 5 электронных приборов для фото- и видеофиксации территории. Администрация парка время от времени показывает смешные фотографии животных, попавших в эти фотоловушки. К примеру, в декабре в них "попался" дикий кот.

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