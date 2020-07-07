Политолог объяснил, почему некоторые экологи "не замечают" вырубку деревьев в Карпатах

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитывался в Верховной Раде о том, как происходит ликвидация последствий наводнения на Западе Украины. В это время под стенами парламента не было никаких экологических акций.

Одна из главных функций экологических активистов – контролировать действия власти в области охраны окружающей среды. Почему же их не было у Рады во время доклада Шмыгаля, рассказал политолог Кирилл Сазонов, пишет "24 канал".

"Этот вопрос – риторический. Потому что в Украине деятельность многих экоактивистов и экологов превратилась в фарс. Они участвуют в проплаченных акциях и пикетах, дают на заказ фейковые комментарии для медиа – и, в то же время, закрывают глаза на реальные проблемы. Именно поэтому экоактивисты и экологи также несут огромную ответственность за разрушительные наводнения в Карпатах – вместе с властью и "черными лесорубами", - говорится в материале.

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Сазонов назвал причины, почему некоторые экологи "не замечают" вырубку деревьев в Карпатах, а затем происходит стихийное бедствие.

"Если эколог получает деньги от компании, которая покупает вырубленный лес, то, конечно, он будет закрывать глаза на вырубку, – говорит Сазонов. – Если эколог работает в системе госструктуры и получает деньги наличными в виде коррупционных конвертов от людей, которые занимаются вырубкой, то он тоже будет закрывать глаза... В результате безответственности и игнорирования проблемы властью и общественными организациями, которые якобы борются за экологию, мы получили следующий результат".

Журналисты отмечают, зато когда речь заходит о заказных митингах или предвыборной агитации – экологические "деятели" часто на первых ролях. По информации СМИ, их беззастенчиво используют политики (и власть, и оппозиция), бизнесмены и чиновники. Ибо тема охраны окружающей среды очень серьезная, всегда на слуху, и на нее чутко реагирует общественность.

"Но "неразборчивое" поведение экоактивистов и экологов дискредитирует как экодвижения, так и профессию. А недоверие к ним отнюдь не способствует решению экологических проблем в Украине, которые распространяются со скоростью карпатского наводнения", - подытожили журналисты.

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