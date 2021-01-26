Последствия непогоды в Киеве / фото " Киевзеленстрой"
В столице из-за сильного ветра во вторник повалены десятки деревьев.
Последствия непогоды показала на фото пресс-служба КП "Киевзеленстрой".
По данным коммунальщиков, порывы ветра сегодня достигали 15-20 метров в секунду. В частности, на территориях районных управлений зеленых насаждений обнаружено 24 поваленных дерева, еще у более 30 сломаны ветки. Больше всего вреда ветер наделал в зеленых зонах Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Оболонского районов.
"Следите за прогнозами погоды и придерживайтесь правил поведения во время непогоды", - призвали коммунальщики.
Погода в Украине: прогноз на 27 января
- В среду, 27 января, снег накроет юг и северо-восток Украины. Местами пройдут дожди, усилятся до ливней. Температурный минимум днем достигнет на Западе -1° и максимум - в Крыму +18°.
- В Киеве температура днем упадет до + 1°.
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