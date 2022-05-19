Пожары на России вышли из-под контроля, потому что армия РФ, которую посылают тушить пламя, сейчас на войне в Украине.

За последние четыре дня площадь лесных пожаров в России увеличилась вдвое. На территории страны-агрессора горит почти 42 тысячи гектаров леса.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, по состоянию на 15 мая, в России горело 19657 гектаров.

Самая большая площадь пожаров - в Иркутской области, Красноярском крае, Тыве, Хакасии и Томской области.

Лесные пожары происходят на особо охраняемых природных территориях. В Туве горит заповедник Убсунурская котловина на площади 1875 га, в Красноярском крае зафиксирована вспышка на 316 га в Саяно-Шушенском заповеднике.

Массовые пожары в ряде регионов Сибири начались 7 мая из-за шквала ветра. Только в Красноярском крае возгорания возникли в 60 населенных пунктах, погибли восемь человек.

Пожары на России вышли из-под контроля, потому что армия РФ, которую посылают тушить пламя, сейчас на войне в Украине. Все настолько скверно, что тушить огонь в лесах поручили тюремщикам из Сибири.

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