Президент Украины подписал закон об усилении ответственности, потому что неконтролируемая добыча полезных ископаемых наблюдается фактически на всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, утверждающий уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения. Теперь за такие действия злоумышленникам будут присуждать штрафы и даже лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается в сообщении, необходимость принятия закона обусловлена тем, что случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются фактически на всей территории Украины, при этом восстановление нарушенных земель до состояния, пригодного для использования в сельском, лесном хозяйстве, требует немалых усилий.

Ранее предусмотренная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения была малоэффективной. В то же время подписанный президентом закон определяет такую деятельность как уголовное правонарушение и усиливает ответственность за нее.

Читайте такжеВ противостоянии экоактивистов с НГЗ министр юстиции занял сторону российского олигарха-экспертСогласно закону, теперь нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 до 13 тыс. 600 грн) или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн) или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если такие действия совершены организованной группой или общеопасным способом, повлекшим гибель людей или иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Читайте такжеНа Тернопольщине поджигатель мусора возместит 175 тысяч гривен убытков за лесной пожарКроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающие право собственности на недра, отныне предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) и от 200 до 500 необлагаемых минимумов (от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн) – на должностных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет.

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Автор: Екатерина Гирнык