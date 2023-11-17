Массовое таяние льда на полюсах заставит земную кору подняться.

Из-за глобального потепления, с которым человечество все никак не совладает, уровень Мирового океана будет постепенно расти. Но последствия не будут одинаковыми для всей планеты. Чем ближе к экватору, тем хуже будут последствия, пишет The Washington Post.

"Потеря полярного льда приведет к глубоким изменениям в гравитации и форме Земли, что, в свою очередь, создаст драматические различия в том, куда будет течь океанская вода", – говорится в статье.

Издание приводит результаты исследования, проведенного группой ученых на Сейшельских островах. Из-за своих геологических особенностей этот архипелаг является своего рода мерилом, по которому ученые могут отследить изменения уровня океана в течение тысяч и тысяч лет.

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На этих островах ученые нашли окаменелые остатки кораллов на скалах, поднимающихся на десятки метров над уровнем моря. А поскольку кораллы могут жить только в воде, а сам архипелаг геологически стабилен, эти результаты дают убедительные доказательства того, как поднимался и опускался уровень самого океана.

Проведя радиоуглеродный анализ окаменелых остатков кораллов, найденных на разных высотах, ученые установили их приблизительный возраст. Картина оказалась неутешительной. В условиях глобального потепления, вызванного естественными причинами в прошлые эпохи, уровень океана мог меняться иногда очень быстрыми темпами - десятки метров за 100 лет.

Авторы исследования предупреждают, что в таких условиях некоторым островным государствам грозит исчезновение, если не удастся остановить текущее потепление. И сами же Сейшельские острова - среди первых кандидатов на "вылет" с карты мира из-за своей малой высоты над уровнем океана.

Но проблема Сейшелов не только в высоте над уровнем моря, но и в том, что они расположены близко к экватору. Именно эту часть планеты море будет заливать сильнее.

Ученые выяснили, что масштабное таяние полярного льда с одной стороны высвобождает большие массы воды, поднимающие уровень океана. Но с другой стороны сам лед на полюсах, пока существует, он как бы "прижимает" земную поверхность ближе к земному ядру. Поэтому, когда эти тяжелые ледяные шапки тают, приполярные части земной коры освобождаются от "груза" и наоборот поднимаются выше над уровнем океана. Это похоже на то, как подушка дивана поднимается выше, когда человек встает с нее.

"Когда лед тает, его гравитация ослабевает, и земная кора может подняться. Океан спадает у полюсов, а вода перемещается в противоположном направлении", – объясняет The Washington Post.

Другие материалы о глобальном потеплении

Как писал УНИАН, климат планеты может пересечь сигнальный рубеж в 1,5°C потепления (по сравнению с доиндустриальной эрой) уже в ближайшие 5-6 лет. Чтобы остановить дальнейший рост глобальной температуры, чреватой климатической катастрофой, человечество должно резко сократить выбросы CO₂.

Также мы рассказывали, что южное полушарие Земли страдает от глобального потепления значительно сильнее, чем Северная. Новый анализ показывает значительное снижение доступности пресной воды в Южной Америке, большей части Африки, а также в Центральной и Северо-Западной Австралии.

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