Стало известно о гибели всех обитателей конного клуба на Левобережье.

Одесские волонетры рассказали, что животные, которых они спасли на Херсонщине после теракта на Каховской ГЭС, были покрыты химической пленкой.

Как сообщила на брифинге в медиацентре Украина-Одесса председатель общественной организации "Закон природы" Яна Титаренко, в первые несколько дней после теракта одесские волонтеры собственноручно вывезли в Одессу 175 животных из Херсонщины.

По ее словам, сейчас животных, которых надо вывозить из зоны затопления, значительно меньше, потому что, чем больше времени проходит после начала искусственного наводнения, тем меньше шансов, что они живы.

Сейчас на попечении одесских волонтеров осталось 20 животных, спасенных из Херсонщины.

"Остальное мы раздали, а оставшиеся – проблемные. Сейчас они находятся в ветеринарных клиниках, имеют проблемы со здоровьем, или просто старики и люди не хотят их брать", - рассказала Титаренко.

По ее словам, среди этих 20 животных – бедняжка, который чудом спас и прибыл в Одесчину на "плоту". Более того, аналогичным образом к местному побережью приплыл еще один пес. Как рассказала Титаренко, волонтерам позвонил житель села Григоровка и поросил забрать животных, которых он собственноручно забрал с плота.

"Это - две собаки. Одна из них уже нашла новую семью в Одесской области. Другая - ставшая звездной СМИ, сейчас находится в клинике. У нее есть проблемы со здоровьем, но они не связаны с "путешествием" по морю. Это пожилая собака, которая не слышит оба уха и имеет проблемы с кожей. Сначала где-то десять человек заявляли, что именно они являются его владельцами, но потом никто не признался", - рассказала Титаренко.

Как выяснили волонтеры, это бездомный пес, которым заботились местные жители. Поэтому одесские зоозащитники решили: будут его лечить, а потом он оставят на попечении у себя. Титаренко подчеркивает, что на ее памяти – это первый случай, когда собаки "путешествовали" по морю таким образом.

"У нас нет сомнений, что собаки именно из Херсонщины", - подчеркнула волонтер.

Она добавляет, что все спасенные херсонские животные покрыты какой-то скользкой пленкой, которая имеет запах нефтепродуктов. В Одессе животных несколько раз мыли, чтобы, хотя бы, как-то убрать "аромат".

Титаренко акцентирует, что сейчас местный центр адоптации собак превратился в настоящую "Мекку" - одесситы несут помощь - корм, ошейники и тому подобное. Зоозащитники уже отгрузили 10 тонн корма на Херсонщину, где волонтеры развозят его на острова, потому что там остались люди с животными, которых нет возможности кормить.

"Потому что нет воды, газа и т.д.", - уточнила Титаренко.

Сейчас волонтеры Херсонщины и Николаевщины продолжают собирать животных от Херсонского населения и ГСЧС, но есть много домашних животных – коров, коз, лошадей и т.д., диких животных, которые уже погибли.

По словам волонтера Алексея Билецкого, можно что-то говорить только о том, что произошло на Правобережье, а о последствиях на оккупированном левобережье можно только догадываться.

"Например, сегодня я получил информацию о том, что конный клуб "Буцефал", который там находится, был затоплен. Мы знаем, что всех лошадей отпустили, чтобы они спаслись. Но они вернулись обратно - в свой дом и все погибли. Это был первый клуб на Херсонщине, который занимался конным спортом и выращивал лошадей", - констатирует Билецкой.

По его словам, на левом берегу остается много людей и животных, которые нуждаются в помощи, но "извлечь" удается лишь единицы.

Как постаржали животные из-за теракта РФ на Каховской ГЭС

6 июня произошел теракт на Каховской ГЭС – российские военные взорвали дамбу, что привело к масштабной экологической катастрофе. Погибло множество животных, но некоторым удается спастись. Например, к побережью Черного моря в Одесской области на обломках дома течением прибило собаку.

До одесского побережья начало прибивать тела оленей, которые погибли из-за наводнения на Херсонщине, вызванного разрушением Каховской ГЭС российскими оккупантами.