Размером примерно с виноградину, "маленький сварливый убийца" может показаться не таким уж впечатляющим, но он не зря получил свое название.

Новый вид рыб был найден в Красном море: менее 2 сантиметров в длину, он умудрился вместить достаточно ярости в свою крошечную мордочку, чтобы заслужить общее название "сварливый карликовый бычок".

Ученые впервые заметили новый для науки вид во время погружения вФарасан Бэнкс в Саудовской Аравии, а затем нашли еще около Тувала в Красном море. Сначала он был похож на огненного карликового бычка (Sueviota pyrios) - редкую красавицу, известную только по одному экземпляру, собранному еще в 1972 году, - но позже они поняли, что это совершенно новый вид. Исследование опубликовано в ZooKeys.

Его научное название - Sueviota aethon, отсылка к одному из четырех коней греческого бога Солнца Гелиоса, а S. pyrios был назван в честь другого. И, добавляют исследователи, "общее название, сварливый карликовый бычок, относится к кажущемуся сварливому и довольно недовольному виду рыбы, в первую очередь из-за крайне поднятого вверх положения рта".

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Размером примерно с виноградину, "маленький сварливый убийца" может показаться не таким уж впечатляющим, но он не зря получил свое название. Набор впечатляющих клыков дополняет мстительное выражение и несет смерть добыче бычка.

"Я представляю, что в своем собственном крошечном мире это устрашающий хищник", - сказала Лусия Помбо-Айора, которая дала виду его сварливое общее название, в своем заявлении. "Его сварливое выражение и большие клыки, безусловно, делают его похожим на роль, несмотря на его небольшой размер".

У сварливого карликового бычка даже есть оттенок недовольного красного, что помогает ему слиться с его естественной средой обитания. Его можно найти среди выступов коралловых рифов, покрытых красными водорослями корралин, где он прячется в укромных уголках и щелях, ожидая, когда его челюсти схватят мелких беспозвоночных.

Помимо того, что он очень мал, кажется, что бычок также довольно редок, что может объяснить, почему его нашли только сейчас. Его открытие знаменует собой важную находку для Красного моря, демонстрируя неиспользованный потенциал биоразнообразия этой экосистемы, и почему важно начать поиски сейчас, пока не стало слишком поздно.

"Продолжающееся открытие новых отличительных видов, таких как этот сварливый бычок-карлик, показывает, как много биоразнообразия остается нераскрытым в Красном море. Это вызывает беспокойство, учитывая недавние изменения окружающей среды в регионе. В некоторых случаях виды могут вымереть еще до того, как мы их опишем", - пояснил Виктор Нунес Пайнеманн, который первым обнаружил сварливого бычка-карлика.

Новости о рыбах

До 1938 года, если бы вы попросили зоолога назвать некоторые из древнейших рыб, известных науке, вы, вероятно, услышали бы о странно названной лопастной рыбе, известной как латимерия. Само название звучит как древнее. Латимерии впервые появились в раннем девонском периоде, чуть более 400 миллионов лет назад.

Чего бы этот зоолог вам не сказал, так это того, что эта древняя рыба все еще может быть найдена в океане сегодня. На самом деле, они, вероятно, посмеялись бы над этой идеей. Ученые до повторного открытия латимерии в 1938 году предполагали, что латимерия вымерла в конце мелового периода, 65-70 миллионов лет назад.

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