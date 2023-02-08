В четверг, 9 февраля, в Киеве станет меньше солнца, а температура в течение дня не поднимется выше отметки -2 градуса. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице будет около -8°, а днем столбики термометров покажут -5°...-2°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер в столице будет западным, а вечером изменит свое направление на юго-западное. Скорость ветра составит 0,9 - 1,6 м/с. Атмосферное давление повышенное, но будет снижаться: утром оно составит 765 миллиметров ртутного столба, а вечером - 761.
Погода 9 февраля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -12°, днем -3°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -9°, днем -1°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.
В Тернополе 9 февраля ночью будет -12°, днем -4°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -14°, днем -3°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -18°, днем -6°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +1°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -15°, днем -3°.
В Виннице завтра будет -10°...-1°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью -11° днем -2°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -1°.
В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -2°, практически безоблачно.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-5°.
В Одессе 8 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем 0°.
В Херсоне в четверг ночью будет -8°, днем 0°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -8°, днем 0°.
В Запорожье температура ночью -8°, днем -2°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -8°, днем -4°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -8°...-5°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -2°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -2°.